GF Vip | web su tutte le furie con Elisabetta Gregoraci Il gesto della ‘vippona’ a Pretelli fa discutere

(Di sabato 24 ottobre 2020) Continua a faril rapporto trae Pierpaoloal ‘GF Vip’. E stavolta anche i seguaci del reality show hanno perso completamente la pazienza ed hanno riversato tutto il loro malcontento sui social network. La gieffina si è infatti resa protagonista di un altroche non è stato possibile intercettare completamente. Ha utilizzato un altro messaggio in codice rivolto all’ex ‘velino’ di ‘Striscia la Notizia’ e in rete si è scatenato il putiferio. Dopo che è terminata la puntata in diretta, il giovane ha voluto dei chiarimenti con l’ex moglie di Briatore, visto che quest’ultima aveva confidato ad Alfonso Signorini di essere intenta a pensare ad un uomo che si trova all’esterno ...