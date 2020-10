GF Vip, Pierpaolo Pretelli piange per Elisabetta Gregoraci: “Cosa devo fare?” (Di sabato 24 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli è stremato dalla continua altalena emotiva che caratterizza il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, un amore che non riesce a concretizzarsi e lo sta facendo “impazzire”. Ieri sera, dopo la nuova puntata del Grande Fratello Vip, si è isolato in giardino scoppiando a piangere. GF Vip, Pierpaolo piange: “Cosa devo fare?”, Elisabetta Gregoraci... L'articolo GF Vip, Pierpaolo Pretelli piange per Elisabetta Gregoraci: “Cosa devo fare?” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020)è stremato dalla continua altalena emotiva che caratterizza il suo rapporto con, un amore che non riesce a concretizzarsi e lo sta facendo “impazzire”. Ieri sera, dopo la nuova puntata del Grande Fratello Vip, si è isolato in giardino scoppiando are. GF Vip,: “Cosafare?”,... L'articolo GF Vip,per: “Cosafare?” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

