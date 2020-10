Genoa, Scamacca e il mistero del tampone: Maran fa chiarezza (Di sabato 24 ottobre 2020) Rolando Maran ha chiarito l’assenza di Scamacca. Ecco le parole del tecnico del Genoa sull’attaccante classe 1999 Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’assenza di Gianluca Sacamacca per un ritardo sulla rilevazione di un tampone. «Ci ha privato di un giocatore che si era sempre allenato e che poteva partecipare. Un tampone non rilevato e ha dovuto rinunciare. Non era tra i 17 positivi, era tra quelli che stava meglio, ne avremmo avuto bisogno. In un momento come questo con 17 casi ci serviva. Il tampone era negativo, ma non è arrivato in tempo per poter essere della partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Rolandoha chiarito l’assenza di. Ecco le parole del tecnico delsull’attaccante classe 1999 Rolando, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’assenza di Gianluca Sacamacca per un ritardo sulla rilevazione di un. «Ci ha privato di un giocatore che si era sempre allenato e che poteva partecipare. Unnon rilevato e ha dovuto rinunciare. Non era tra i 17 positivi, era tra quelli che stava meglio, ne avremmo avuto bisogno. In un momento come questo con 17 casi ci serviva. Ilera negativo, ma non è arrivato in tempo per poter essere della partita». Leggi su Calcionews24.com

