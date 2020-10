Federica Pellegrini: “Se c’è un altro lockdown io mi ritiro” (Di sabato 24 ottobre 2020) Federica Pellegrini, positiva al Covid, nelle sue dichiarazioni esprime tutta la sua amarezza: “Ho 32 anni, ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo io faccio fatica per recuperare”. “Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un … Leggi su 2anews (Di sabato 24 ottobre 2020), positiva al Covid, nelle sue dichiarazioni esprime tutta la sua amarezza: “Ho 32 anni, ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo io faccio fatica per recuperare”. “Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è unio smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un …

