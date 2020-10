F1, GP Portogallo 2020: le qualifiche slittano alle 15:30 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo cominceranno alle ore 15:30. Slitta di 30 minuti la sessione di qualifica di Portimao a causa dei lavori di riparazione del tracciato portoghese dopo il problema riscontrato nel tombino rialzato da Sebastian Vettel durante il corso delle libere 3 della mattinata. Trenta minuti per risolvere il problema e garantire la massima sicurezza ai piloti che scenderanno in pista nel pomeriggio per sfidarsi a caccia della pole position. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledel Gran Premio delcomincerannoore 15:30. Slitta di 30 minuti la sessione di qualifica di Portimao a causa dei lavori di riparazione del tracciato portoghese dopo il problema riscontrato nel tombino rialzato da Sebastian Vettel durante il corso delle libere 3 della mattinata. Trenta minuti per risolvere il problema e garantire la massima sicurezza ai piloti che scenderanno in pista nel pomeriggio per sfidarsi a caccia della pole position.

