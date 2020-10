Eto’o: «Altro che Real Madrid, Mbappé deve andare al Barça» (Di sabato 24 ottobre 2020) Samuel Eto’o ha parlato a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clásico Samuel Eto’o, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clasico. CLASICO SENZA PUBBLICO – «Sarà davvero strano vedere un Clásico senza pubblico, ma questa resta comunque una partita unica. Spero che Barça e Real offrano in campo lo spettacolo che tutti ci aspettiamo. Personalmente, dopo tutto quello che è successo in estate, mi piacerebbe se fosse Messi il giocatore decisivo…» FUTURI FENOMENI – «Altro che Real Madrid, Mbappé deve andare al Barça. Oltre a lui, punterei poi anche sul talentino del Borussia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Samuel Eto’o ha parlato a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clásico Samuel Eto’o, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clasico. CLASICO SENZA PUBBLICO – «Sarà davvero strano vedere un Clásico senza pubblico, ma questa resta comunque una partita unica. Spero che Barça eoffrano in campo lo spettacolo che tutti ci aspettiamo. Personalmente, dopo tutto quello che è successo in estate, mi piacerebbe se fosse Messi il giocatore decisivo…» FUTURI FENOMENI – «che, Mbappéal Barça. Oltre a lui, punterei poi anche sul talentino del Borussia ...

