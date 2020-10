Elisa Isoardi, Diletta Leotta e Melissa Satta belle e sfortunata in amore (Di sabato 24 ottobre 2020) belle, caratterialmente forti, sexy e… zitelle. Destinate a rimanere single. Perché non esiste un binomio che unisca necessariamente un’incantevole diva della televisione con una vita di amore e coccole sul divano. Strano a dirsi? Beh, chiedetelo a loro! Ad una come Diletta Leotta, per esempio: 29 anni, nel fiore della giovinezza, forme al posto giusto, una carriera già costellata di successi e fortune, eppure ancora alla ricerca dell’uomo giusto. Matteo Mammì? Troppo “impettito”. Daniele Scardina? Troppo dongiovanni. E alla fine, tra una mattinata in radio e una sessione di allenamento in palestra, chi si ritrova al suo fianco? L’autista che la scarrozza da una parte all’altra di Milano. Certo sarà una grande gioia per ... Leggi su aciclico (Di sabato 24 ottobre 2020), caratterialmente forti, sexy e… zitelle. Destinate a rimanere single. Perché non esiste un binomio che unisca necessariamente un’incantevole diva della televisione con una vita die coccole sul divano. Strano a dirsi? Beh, chiedetelo a loro! Ad una come, per esempio: 29 anni, nel fiore della giovinezza, forme al posto giusto, una carriera già costellata di successi e fortune, eppure ancora alla ricerca dell’uomo giusto. Matteo Mammì? Troppo “impettito”. Daniele Scardina? Troppo dongiovanni. E alla fine, tra una mattinata in radio e una sessione di allenamento in palestra, chi si ritrova al suo fianco? L’autista che la scarrozza da una parte all’altra di Milano. Certo sarà una grande gioia per ...

Italia_Notizie : Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi - zazoomblog : Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi - #Elisa… - clikservernet : Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi - Noovyis : (Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi) Playhitm… - ilfattovideo : Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi -