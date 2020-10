Covid, Boccia: “Non è momento per un lockdown totale. Reti sanitarie sono rafforzate, non siamo più nella fase di marzo” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è questo il momento per un lockdown totale con il Paese fermo e tutti a casa”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, collegato da casa sua dove è in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. “Quando lo abbiamo fatto a marzo e aprile era necessario rafforzare le terapie intensive – ha spiegato -, non avevamo i ventilatori che oggi sono stati acquistati e distribuiti. Quella fase non esiste più, non dobbiamo arrivare lì e non ci arriveremo perché le Reti sanitarie sono rafforzate. Dobbiamo stringere molto di più e le valutazioni saranno sempre fatte di comune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è questo ilper uncon il Paese fermo e tutti a casa”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco, collegato da casa sua dove è in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. “Quando lo abbiamo fatto a marzo e aprile era necessario rafforzare le terapie intensive – ha spiegato -, non avevamo i ventilatori che oggistati acquistati e distribuiti. Quellanon esiste più, non dobbiamo arrivare lì e non ci arriveremo perché le. Dobbiamo stringere molto di più e le valutazioni saranno sempre fatte di comune ...

