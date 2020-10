Coronavirus | cosa fare se si è entrati in contatto con una persona positiva

(Di sabato 24 ottobre 2020) Con il numero dei contagi dache cresce, aumenta anche la possibilità di entrare incon una. Pertanto è sempre necessariomolta attenzione, mantenere la distanza di sicurezza. lavarsi le mani e indossare la mascherina. E allorase si entra incon un positivo? A rispondere a questa domanda è stato il professor Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani in una intervista rilasciata all’Huffington Post: “Se ilè avvenuto, il soggetto deve mettersi in quarantena per 10 giorni. Trascorso questo periodo, ci si deve sottoporre a tampone per verificare la propria negatività. È ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa

Il Sole 24 ORE

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale del club bianconero tutto il gruppo squadra è risultato negativo ai tamponi e quindi potrà interrompere l'isolamento: bolla rotta, dunque, stavolta senza ...I Ps, in questi giorni, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa ... «E' inutile parlare di cosa non ha funzionato, se non ci sono gli uomini non ...