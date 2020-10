Autobus si ribalta sulla SS119 | un morto e diversi feriti a Castelvetrano LIVE

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unsi èto a(Trapani) lungo la, provocando un incidente con altre auto. Al momento risulterebbe une un ferito in condizioni gravissime, trasportato in ospedale. Altre persone sarebbero rimaste ferite: a bordo del pullman viaggiavano una quindicina di persone. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.L'articolosi: unMeteoWeb.

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #INDIA, #Autobus si #RIBALTA a causa delle #PIOGGE. #Purtroppo ci sono delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus ribalta

iL Meteo

09:10Incidente in viale Diana: macchina si ribalta finendo fuori dalla carreggiata 09:04 ... il Comune può acquistare 36 nuovi autobus 21:58Covid19, Musumeci in diretta social “Siamo in guerra e la ...Previsioni meteo Islamabad, Pakistan - Lunedì 19 ottobre 2020 Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 19 ottobre 2020, previste condizioni meteo stabili con cielo ?