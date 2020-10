Antonino Cannavacciuolo, si riapre l'Accademia di Chef: 'Vorrei aprire un ristorante con i vincitori' (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione Leggo ha chiesto a Cannavacciuolo cosa si aspetta dai ragazzi dell'Accademia e cosa vuole insegnargli. ' L'Accademia è davvero un posto magico - ha ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione Leggo ha chiesto acosa si aspetta dai ragazzi dell'e cosa vuole insegnargli. ' L'è davvero un posto magico - ha ...

zazoomblog : Antonino Cannavacciuolo si oppone a nuove restrizioni per i ristoranti - #Antonino #Cannavacciuolo #oppone… - Affaritaliani : 'A Cannavacciuolo non lo legate. Mi lancio sulla vendita online': la ricetta 'anti-covid' di chef Antonino - simonabastiani : Antonino Cannavacciuolo duro contro il Governo: “Noi ristoratori da Maggio abbiamo fatto di tutto, non ci meritiamo… - MassimoFlumeri : RT @Corriere: Cannavacciuolo: «Non ci meritiamo un nuovo lockdown. E ora mi metto di nuovo a dieta» - Italia_Notizie : Cannavacciuolo: «Noi ristoratori non ci meritiamo un nuovo lockdown. E ora mi metto di nuovo a dieta» -