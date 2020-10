A Napoli scoppia la guerriglia contro il lockdown: cortei e assalti alle forze dell’ordine (Di sabato 24 ottobre 2020) Avevano fatto scalpore le parole allarmistiche del professor Ranieri Guerra, membro dell’Oms e del Comitato Tecnico Scientifico. Ieri aveva detto che un nuovo lockdown avrebbe portato a una rivolta armata e un aumento dei suicidi. Ebbene, Napoli ha subito dato conferma di questa possibilità. La città è tornata ad essere una polveriera. Intorno alle 23, davanti alla sede della Regione Campania, è scoppiata la rivolta contro l’annuncio del governatore De Luca di un nuovo lockdown. La manifestazione è degenerata subito con un fitto lancio di pietre contro le forze dell’ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento. Alcuni cassonetti sono stati dati alle ... Leggi su ilparagone (Di sabato 24 ottobre 2020) Avevano fatto scalpore le parole allarmistiche del professor Ranieri Guerra, membro dell’Oms e del Comitato Tecnico Scientifico. Ieri aveva detto che un nuovoavrebbe portato a una rivolta armata e un aumento dei suicidi. Ebbene,ha subito dato conferma di questa possibilità. La città è tornata ad essere una polveriera. Intorno23, davanti alla sede della Regione Campania, èta la rivoltal’annuncio del governatore De Luca di un nuovo. La manifestazione è degenerata subito con un fitto lancio di pietreledell’ordine che hanno risposto con cariche diggerimento. Alcuni cassonetti sono stati dati...

