“A casa non restiamo”: la protesta anti lockdown nel Vesuviano (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del greco (Na) – “A casa non restiamo, per ora vi avvisiamo” così i commercianti di Torre del Greco hanno accolto il coprifuoco partito ieri in Campania. Si sono radunati intorno alle 22 in piazza Santa Croce. Mentre a Napoli si registravano episodi di pura guerriglia urbana nel Vesuviano è andata in atto la protesta – pacifica – degli esercenti locali. Messi alle strette dai nuovi provvedimenti per il contenimento del Covid. “A salute è ‘a primma cosa ma senza sorde nun se cantano messe. Stop affitti, tasse e utenze”. Questo il testo di uno degli striscioni portati ieri in piazza dai manifestanti. Tanti slogan, petardi e fumogeni all’esterno della basilica cittadina ma nessun ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del greco (Na) – “Anon restiamo, per ora vi avvisiamo” così i commercidi Torre del Greco hanno accolto il coprifuoco partito ieri in Campania. Si sono radunati intorno alle 22 in piazza Santa Croce. Mentre a Napoli si registravano episodi di pura guerriglia urbana nelè andata in atto la– pacifica – degli esercenti locali. Messi alle strette dai nuovi provvedimenti per il contenimento del Covid. “A salute è ‘a primma cosa ma senza sorde nun se cantano messe. Stop affitti, tasse e utenze”. Questo il testo di uno degli striscioni portati ieri in piazza dai manifest. Tslogan, petardi e fumogeni all’esterno della basilica cittadina ma nessun ...

Tolleranza zero. Non ci saranno richiami né rimproveri. Stavolta si fa sul serio. Le forze dell'ordine da ieri sera alle 18 sono in strada, in ogni strada, per ...

