Umbria nel caos: Tesei chiude i reparti a Spoleto (Di venerdì 23 ottobre 2020) È attualmente la regione italiana con il più alto rapporto fra positivi negli ultimi 14 giorni e popolazione. E un indice Rt calcolato sulla scorsa settimana al 1,69 e dunque più alto della Lombardia. Ma in Umbria – ieri 447 nuovi contagi su 3.595 tamponi – la gestione nefasta della pandemia da Covid-19 da parte della nuova giunta di destra guidata da Donatella Tesei, che ieri sera ha emesso un'ordinanza per una stretta sulle vendite al dettaglio la domenica e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

