Twitter Trump, Hacker indovina password e accede: ecco qual è (Di venerdì 23 ottobre 2020) WASHINGTON, STATI UNITI, - Victor Gevers, esperto di sicurezza olandese, è riuscito ad accedere nell'account ufficiale di Donald Trump su Twitter. Il 44enne, al quinto tentativo, indovinando la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) WASHINGTON, STATI UNITI, - Victor Gevers, esperto di sicurezza olandese, è riuscito adre nell'account ufficiale di Donaldsu. Il 44enne, al quinto tentativo,ndo la ...

Davide : Un ricercatore di cybersicurezza olandese ha indovinato la password del profilo Twitter del presidente degli Stati… - RaiNews : #RaiUsa2020, online lo speciale di - wireditalia : Sono bastati 5 tentativi per indovinare la password del profilo del presidente degli Stati Uniti: non aveva nemmeno… - Witt_1980 : RT @Potemkin959: Trump vuole dare un lavoro pagato decentemente agli americani per evitare che le aziende si avvalgano dell'esercito indust… - Micheles750 : Avrà messo president2020 come password ? -