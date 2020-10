Tornano caldi i problemi TIM oggi 23 ottobre | rete da monitorare

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Bisogna nuovamentecon grande attenzione i possibiliTIM23, considerando che a distanza di tre giorni dal nostro ultimo report in merito, la compagnia telefonica sta facendo nuovamente riscontrare anomalie ai propri clienti. A differenza di quanto riportato in settimana attraverso il nostro approfondimento, al momento della pubblicazione del pezzo non sappiamo ancora se si tratti di un’anomalia che riguardi lafissa o quella mobile. Resta comunque una situazione da non sottovalutare per i tecnici. I numeri relativi aiTIM con la23Situazione, dunque, tutta da definire e, al momento, di difficile lettura. ITIM ci sono, almeno stando ...