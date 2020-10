Temptation Island 2020, Speranza Capasso e Alberto Maritato sono tornati insieme? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quello che in molti si chiedono è se dopo il triste epilogo avvenuto a Temptation Island 2020, dove alla fine è stato smascherato sia dalla fidanzata Speranza Capasso che dalla tentatrice Nunzia Taglialatela, Alberto Maritato stia provando a riconquistare quella che ormai è a tutti gli effetti la sua ex. Poco fa, su Instagram, entrambi hanno scritto qualcosa: Alberto ha pubblico un post nel quale non provava a scusarsi ma ammetteva che il suo era stato a tutti gli effetti un errore, mentre Nunzia ha risposto alle numerose domande che le hanno fatto i follower. E ha confermato di non essere tornata con Alberto. Tuttavia ha ammesso di non stare ancora bene: sedici anni non si cancellano in venti giorni, ha dichiarato, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quello che in molti si chiedono è se dopo il triste epilogo avvenuto a, dove alla fine è stato smascherato sia dalla fidanzatache dalla tentatrice Nunzia Taglialatela,stia provando a riconquistare quella che ormai è a tutti gli effetti la sua ex. Poco fa, su Instagram, entrambi hanno scritto qualcosa:ha pubblico un post nel quale non provava a scusarsi ma ammetteva che il suo era stato a tutti gli effetti un errore, mentre Nunzia ha risposto alle numerose domande che le hanno fatto i follower. E ha confermato di non essere tornata con. Tuttavia ha ammesso di non stare ancora bene: sedici anni non si cancellano in venti giorni, ha dichiarato, ...

