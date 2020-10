Tafferugli a Santa Lucia | agenti aggrediti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono in corsoda via, sede della regione Campania, a via Cesario Console, sul lungomare di Napoli. La situazione sembrava essersi calmaga ma poi è inziato un fitto lancio di pietre bottiglie contro le forze dell’ordine. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco ai cassonetti sbarrando la strada ai poliziotti che poi hanno inziato a caricare. Gli scontri sono tutt’ora in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.