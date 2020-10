Si rivolgono a Conte e Mattarella: "Salvaguardare il diritto alla salute" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, scienziati scrivono alle istituzioni: "Bisogna adottare subito misure drastiche". Covid, appello scienziati: “Subito misure drastiche” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, scienziati scrivono alle istituzioni: "Bisogna adottare subito misure drastiche". Covid, appello scienziati: “Subito misure drastiche” su Notizie.it.

GiorgioCarbon12 : RT @GeorgiaBalletti: @carlo_taormina Caro avvocato Conte non è da ospedale psichiatrico Conte è da patria galera perché sta semplicemente e… - guidopensieri : RT @GeorgiaBalletti: @carlo_taormina Caro avvocato Conte non è da ospedale psichiatrico Conte è da patria galera perché sta semplicemente e… - vittorio_poli : RT @GeorgiaBalletti: @carlo_taormina Caro avvocato Conte non è da ospedale psichiatrico Conte è da patria galera perché sta semplicemente e… - GeorgiaBalletti : @carlo_taormina Caro avvocato Conte non è da ospedale psichiatrico Conte è da patria galera perché sta semplicement… - AngelaGais : @Monna_Lisa_Bean @oracolodidessi @stanzaselvaggia Direttamente Conte lo ha detto migliaia di volte detto dai ferrag… -

Ultime Notizie dalla rete : rivolgono Conte Coronavirus, Conte chiede aiuto a Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare all’uso della mascherina Corriere della Sera Patrizia De Blanck, il gesto contro Tommaso Zorzi durante la litigata: rischia l’espulsione?

GF Vip: durante un litigio con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento. Ora rischia la squalifica dal gioco?

Attenzione a questa soglia: fa scattare un altro lockdown

Spunta quel livello d'allarme che farebbe valutare il lockdown. Intanto il governo sta valutando misure più severe da inserire nel nuovo Dpcm.

GF Vip: durante un litigio con Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento. Ora rischia la squalifica dal gioco?Spunta quel livello d'allarme che farebbe valutare il lockdown. Intanto il governo sta valutando misure più severe da inserire nel nuovo Dpcm.