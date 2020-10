Per Guerra (Oms) un lockdown «provocherebbe rivolte armate» e il coprifuoco sarebbe un «palliativo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo Ranieri Guerra dell’Oms un lockdown generalizzato «provocherebbe rivolte armate» mentre il coprifuoco agirebbe solo come «palliativo per non chiudere tutto» e «per limitare l’utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani». Va nella direzione di Conte, che continua a opporsi al lockdown generalizzato seppure dall’ala più dura sull’emergenza Covid dei suo governo si invocano provvedimenti più stringenti di quelli attualmente in vigore. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Fontana: «Se continua l’impennata di contagi possibile lockdown in Lombardia» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo Ranieridell’Oms ungeneralizzato «» mentre ilagirebbe solo come «per non chiudere tutto» e «per limitare l’utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano i freni inibitori esponendo a rischi i giovani». Va nella direzione di Conte, che continua a opporsi algeneralizzato seppure dall’ala più dura sull’emergenza Covid dei suo governo si invocano provvedimenti più stringenti di quelli attualmente in vigore. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Fontana: «Se continua l’impennata di contagi possibilein Lombardia» ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Guerra In Libia le due parti in guerra si sono accordate per un cessate il fuoco permanente Il Post Libia, Onu annuncia accordo per cessate il fuoco permanente

GINEVRA (Reuters) - Le due parti in guerra della Libia hanno firmato un accordo per un cessate il fuoco permanente in tutto il Paese, mesi dopo che la situazione sui alcuni fronti si era stabilizzata ...

Coprifuoco, Ranieri Guerra (Oms): «Gente sfinita, un altro lockdown provocherebbe le rivolte armate»

Servono anche per limitare l'utilizzo di alcol e altre sostanze che rilassano ... Le persone sono state sfinite dai tre mesi di lockdown». Ne è convinto Ranieri Guerra, rappresentante dell'Oms nel Cts ...

