Nintendo ha scelto finalmente di vendere singolarmente i Joy-Con per Switch

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono voluti un po' di anni, maha deciso che a partire dal mese prossimo venderà i Joy-Con non più a coppia, ma separatamente. Questa è una grande notizia, anche perché il bundle che ne contiene due è un investimento non da poco dato che costano 80 euro.Secondo quanto riportato dall'account Twitter ufficiale diof America, ora i Joy-Con potranno essere acquistatiad un prezzo di 39,99 dollari (molto probabilmente in Italia avranno lo stesso prezzo, quindi sui 40 euro). L'immagine pubblicata mostra i due Joy-Con neon, l'azzurro per quanto riguarda il controller sinistro ed il rosso per il destro.AttualmenteItalia non ha ancora twittato nulla a riguardo, ma sicuramente sarà solo questione di tempo. Ad ogni ...