' Nintendo dovrebbe sbarazzarsi di Switch e puntare solo su Switch Lite'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In quanto macchina ibrida che può essere utilizzata sia come portatile portatile che come console domestica,ha un fascino unico per un ampio mercato eè stata in grado di unificare le proprie uscite per palmare e console per offrire più contenuto per una singola macchina.Ovviamente,offre un'alternativa più economica con, che rimuove le funzionalità docking della console, trasformandola in un sistema portatile a tutti gli effetti. E secondo l'analista di Wedbush Securities Michael Pachter, questo dispositivo è quello su cuiidealmente concentrare tutti i suoi sforzi.Parlando con Gamingbolt in una ...