Halo 5 non sarà ottimizzato su Xbox Series X ma avrà caricamenti più veloci (Di venerdì 23 ottobre 2020) Microsoft ha confermato di non avere intenzione di pubblicare un aggiornamento per l'ottimizzazione di Halo 5: Guardians su Xbox Series X / S come sta facendo per Halo: The Master Chief Collection.Anche se non ci saranno le stesse ottimizzazioni a 120fps / 4K per Halo 5 sulle console di nuova generazione, Halo 5 godrà di tempi di caricamento più veloci e risoluzioni complessivamente più elevate grazie alla potenza delle nuove macchine."Sebbene Halo 5 non ottenga le stesse ottimizzazioni per Xbox Series X e Series S di MCC, i possessori dell'hardware di nuova generazione continueranno a vedere i vantaggi dei tempi di caricamento più rapidi e gameplay a risoluzione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Microsoft ha confermato di non avere intenzione di pubblicare un aggiornamento per l'ottimizzazione di5: Guardians suX / S come sta facendo per: The Master Chief Collection.Anche se non ci saranno le stesse ottimizzazioni a 120fps / 4K per5 sulle console di nuova generazione,5 godrà di tempi di caricamento piùe risoluzioni complessivamente più elevate grazie alla potenza delle nuove macchine."Sebbene5 non ottenga le stesse ottimizzazioni perX eS di MCC, i possessori dell'hardware di nuova generazione continueranno a vedere i vantaggi dei tempi di caricamento più rapidi e gameplay a risoluzione ...

