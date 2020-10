GP Portogallo | Leclerc quarto nelle prime libere | comanda Bottas

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA - È Valtterisu Mercedes il più veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio del, prima volta nella sua storia in Formula 1 sul circuito di Portimão, in ...

Valtteri Bottas è stato il più veloce di tutti dopo la prima sessione di libere a Portimao, in vista del Gran Premio di Portogallo in programma domenica ... novità aerodinamiche sulla SF1000: Charles ...Verstappen ha chiuso 3° a 0"781, quarto tempo per Leclerc a 0"899, con un passo con la mescola dura incoraggiante anche se siamo solo all'inizio del week-end. L'olandese ed il monegasco hanno ...