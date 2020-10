Giorgio, la morte nell'Adda e il giallo: "Qualcuno sta depistando le indagini" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lodi, 23 ortobre 2020 - «Qualcun o ha provato a depistare le indagini sulla morte di mio figlio ". Lo ripete continuamente Ombretta Meriggi , madre di Giorgio Medaglia, il 34enne di Lodi scomparso ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lodi, 23 ortobre 2020 - «Qualcun o ha provato a depistare lesulladi mio figlio ". Lo ripete continuamente Ombretta Meriggi , madre diMedaglia, il 34enne di Lodi scomparso ...

ragnoli_giorgio : @fanpage Pena di morte per il branco!!! - ragnoli_giorgio : @LegaSalvini Pena di morte per chiunque aggredisca un rappresentante delle forze dell ordine - FrancoBaldiniFB : RT @Ignazio_LaRussa: Il mio personale ricordo per #GiovanniPaoloII.Un'esortazione a resistere al baratro ed alla morte di ogni valore.Cosi… - Chuto_o_balde : RT @Ignazio_LaRussa: Il mio personale ricordo per #GiovanniPaoloII.Un'esortazione a resistere al baratro ed alla morte di ogni valore.Cosi… - FratellidItalia : RT @Ignazio_LaRussa: Il mio personale ricordo per #GiovanniPaoloII.Un'esortazione a resistere al baratro ed alla morte di ogni valore.Cosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio morte Giorgio, la morte nell’Adda e il giallo: "Qualcuno sta depistando le indagini" IL GIORNO "Cameyi trovata morta, processate il fidanzato"

Con l’accusa di omicidio, la procura di Macerata chiede di processare l’ex fidanzato di Cameyi Mosammet, la ragazzina di 15 anni scomparsa il 29 maggio del 2010 da Ancona, e le cui ossa sono state rit ...

Giorgio, la morte nell’Adda e il giallo: "Qualcuno sta depistando le indagini"

Lodi, 23 ortobre 2020 - «Qualcuno ha provato a depistare le indagini sulla morte di mio figlio". Lo ripete continuamente Ombretta Meriggi, madre di Giorgio Medaglia, il 34enne di ...

Con l’accusa di omicidio, la procura di Macerata chiede di processare l’ex fidanzato di Cameyi Mosammet, la ragazzina di 15 anni scomparsa il 29 maggio del 2010 da Ancona, e le cui ossa sono state rit ...Lodi, 23 ortobre 2020 - «Qualcuno ha provato a depistare le indagini sulla morte di mio figlio". Lo ripete continuamente Ombretta Meriggi, madre di Giorgio Medaglia, il 34enne di ...