F1, GP Portogallo Portimao 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Bottas il più veloce (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtteri Bottas firma il tempo più veloce nella seconda sessione di libere nel GP del Portogallo. Nelle FP2 sul circuito di Portimao caratterizzate da ben due bandiere rosse, il pilota della Mercedes ferma il cronometro a 1’17’’940 davanti a Max Verstappen (Red Bull, +0’’595) e Lando Norris (McLaren, +0’’803). Buoni segnali anche per le Ferrari di Charles Leclerc (quarto) e Sebastian Vettel (sesto), mentre è solamente ottavo il leader del Mondiale Lewis Hamilton, con un secondo e tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. Alle 12.00 di sabato 24 ottobre in programma la terza e ultima sessione di libere. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’17″940 Max Verstappen (Red Bull) +0″595 Lando Norris ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Valtterifirma il tempo piùnella seconda sessione dinel GP del. Nelle FP2 sul circuito dicaratterizzate da ben due bandiere rosse, il pilota della Mercedes ferma il cronometro a 1’17’’940 davanti a Max Verstappen (Red Bull, +0’’595) e Lando Norris (McLaren, +0’’803). Buoni segnali anche per le Ferrari di Charles Leclerc (quarto) e Sebastian Vettel (sesto), mentre è solamente ottavo il leader del Mondiale Lewis Hamilton, con un secondo e tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. Alle 12.00 di sabato 24 ottobre in programma la terza e ultima sessione di. Valtteri(Mercedes) 1’17″940 Max Verstappen (Red Bull) +0″595 Lando Norris ...

