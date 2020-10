Elisa Isoardi (dolorante) torna a Ballando. Ma c'è una novità - (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roberta Damiata Con un'esclusiva a Storie Italiane, Elisa Isoardi racconta come sta la sua caviglia dopo l'incidente in pista e soprattutto se sabato prossimo scenderà in pista a Ballando Con le Stelle Elisa Isoardi è un po' provata, senza un filo di trucco, ma sempre bellissima, mentre zoppicando arriva agli studi di Ballando con le Stelle aiutata da alcune persone. Da lì racconta in esclusiva a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, cosa sta succedendo alla sua caviglia e se sabato prossimo sarà in “pista” insieme a Raimondo Todaro. “Mi devono sparare per eliminarmi”, si sente dire mentre zoppicando sale le scale per dirigersi negli studi. Stagione durissima quella di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roberta Damiata Con un'esclusiva a Storie Italiane,racconta come sta la sua caviglia dopo l'incidente in pista e soprattutto se sabato prossimo scenderà in pista aCon le Stelle; un po' provata, senza un filo di trucco, ma sempre bellissima, mentre zoppicando arriva agli studi dicon le Stelle aiutata da alcune persone. Da lì racconta in esclusiva a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, cosa sta succedendo alla sua caviglia e se sabato prossimo sarà in “pista” insieme a Raimondo Todaro. “Mi devono sparare per eliminarmi”, si sente dire mentre zoppicando sale le scale per dirigersi negli studi. Stagione durissima quella di ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - bubinoblog : ELISA ISOARDI: SABATO SARÒ IN PISTA A BALLANDO, NON MI FERMA NESSUNO! - MFerraglioni : Elisa Isoardi ballerà a Ballando con le Stelle sabato prossimo? Ecco quello che penso...#BallandoConLeStelle - Anna91874 : Ballando con le stelle, il video di Elisa Isoardi non lascia scampo: 'Purtroppo questa mattina...' - maverich83 : @MezzogiornoRai1 Se volete che gli ascolti salgano cacciate Antonella Clerici la conduttrice piu' antipatica della… -