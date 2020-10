Covid, altro record nel casertano: 318 contagi in più, solo sei comuni a zero casi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutialtro record di contagi in 24 ore nel casertano: ad oggi, registra il report dell’Asl di Caserta, sono 318 in più i positivi al Covid rispetto a ieri – il 20% dei 1579 tamponi processati – per un totale di 3384 persone contagiate, che restano in massima parte asintomatiche e seguite a casa dai Covid-team. Per ora il sistema ospedaliero tiene, ma con la crecita esponenziale dei contagi, nei prossimi giorni, la situazione potrebbe precipitare. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, dopo i numerosi casi degli ultimi giorni: da inizio pandemia, sono 74 le persone decedute causa Coronavirus nel casertano. altro dato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidiin 24 ore nel: ad oggi, registra il report dell’Asl di Caserta, sono 318 in più i positivi alrispetto a ieri – il 20% dei 1579 tamponi processati – per un totale di 3384 personeate, che restano in massima parte asintomatiche e seguite a casa dai-team. Per ora il sistema ospedaliero tiene, ma con la crecita esponenziale dei, nei prossimi giorni, la situazione potrebbe precipitare. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, dopo i numerosidegli ultimi giorni: da inizio pandemia, sono 74 le persone decedute causa Coronavirus neldato ...

stanzaselvaggia : Oh mi raccomando eh, continuiamo a intervistare Bassetti sul Covid. A lasciarci consigliare da lui sul da farsi. No… - fattoquotidiano : Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di e… - fattoquotidiano : OSPEDALE COVID Oggi riapre l’astronave a Milano, ma 24 ore prima non c’è un’anima [Leggi, di Andrea Sparaciari] - 2piedi : RT @gr_grim: 'na robetta del genere senza sussidi economici vuol dire che in #Campania faranno la fame a milioni \\ Io comincio a preoccupa… - caffestarart : @moeniadeus 'non ho risposto subito perché avevo da fare' we stan a legend tra l'altro rip perché andando a scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Covid-19, un altro coronavirus potrebbe aggravare la malattia La Repubblica Coronavirus, Zaia: 'A oggi siamo tranquilli, ma domani è un altro giorno'

Le persone attualmente positive sono 14.034. In isolamento ci sono 14.323 persone, 647 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 600, di cui 70 in terapia intensiva. I morti sono 2.308. Vediamo oggi c ...

Annulata a causa della pandemia la mostra mercato nazionale del tartufo

San Miniato ha scelto di rinunciare all'evento che porta in città 70mila persone in tre fine settimana: duro colpo all'economia del turismo ...

Le persone attualmente positive sono 14.034. In isolamento ci sono 14.323 persone, 647 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 600, di cui 70 in terapia intensiva. I morti sono 2.308. Vediamo oggi c ...San Miniato ha scelto di rinunciare all'evento che porta in città 70mila persone in tre fine settimana: duro colpo all'economia del turismo ...