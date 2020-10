Coronavirus, troppi contagi, ad Avezzano chiuse scuole superiori (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila - Avezzano chiude le scuole superiori dal 24 ottobre al 13 novembre. Così ha stabilito una ordinanza del neo sindaco Giovanni Di Pangrazio. La decisione è stata presa in seguito all'impennata dei contagi covid registrata da giorni. Solo oggi i nuovi positivi si sono attestati a quota 67, dai 45 di ieri. Avezzano è anche il centro che nei giorni scorsi ha visto il focolaio di una rsa, la Don Orione, che ha già portato a 3 morti e a oltre 100 casi di positività. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila -chiude ledal 24 ottobre al 13 novembre. Così ha stabilito una ordinanza del neo sindaco Giovanni Di Pangrazio. La decisione è stata presa in seguito all'impennata deicovid registrata da giorni. Solo oggi i nuovi positivi si sono attestati a quota 67, dai 45 di ieri.è anche il centro che nei giorni scorsi ha visto il focolaio di una rsa, la Don Orione, che ha già portato a 3 morti e a oltre 100 casi di positività. leggi tutto

fattoquotidiano : Coronavirus, polemica per la vignetta condivisa sui social da Roberto Mancini: “Come ti sei ammalato? guardando tro… - lameziainstrada : Coronavirus: troppi anziani, sospese 4 comunità alloggio a Reggio Calabria - infoitinterno : Coronavirus, Anaao Lazio: “A Roma troppi pazienti lievi intasano gli ospedali” - giusvo : In #Campania le #scuole non riaprono: ci sono troppi #contagi fra i giovani #Scuolechiuse #coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi I troppi “misteri” del giallo Coronavirus Il Cambiamento “Corsa ingiustificata al tampone, prima bisogna isolarsi”, così il vice ministro Sileri

Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata alla Stampa, ha affermato: «Vedo una corsa troppe volte ingiustificata al tampone. Se hai avuto un contatto stretto devi ...

Coronavirus, troppi contagi, ad Avezzano chiuse scuole superiori

Avezzano chiude le scuole superiori dal 24 ottobre al 13 novembre. Così ha stabilito una ordinanza del neo sindaco Giovanni Di Pangrazio. Solo oggi i nuovi positivi si sono attestati a quota 67, dai ...

Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata alla Stampa, ha affermato: «Vedo una corsa troppe volte ingiustificata al tampone. Se hai avuto un contatto stretto devi ...Avezzano chiude le scuole superiori dal 24 ottobre al 13 novembre. Così ha stabilito una ordinanza del neo sindaco Giovanni Di Pangrazio. Solo oggi i nuovi positivi si sono attestati a quota 67, dai ...