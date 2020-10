Coronavirus | lo chef del presidente Mattarella è positivo | sanificate le cucine del Quirinale

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Ilarriva anche indove sono stateledopo che si è scoperto che uno dei cinquedel Capo dello Stato è risultatoal Covid. Si tratta di uno degli uomini che ogni giorno preparano i pasti per Sergioe per il suo staff. Il cuoco, da circa una settimana, si trova in isolamento ed è leggermente sintomatico come scrive Il Foglio. Nessuna misura, invece, è stata adottata per ildella Repubblica ma è stato attivato il protocollo sanitario e tutto il personale con cui loè stato a contatto è stato sottoposto al tampone. La sanificazione ...