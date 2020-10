Coronavirus | in Calabria norme soft Spirlì | “non è un’ordinanza molto restrittiva | ma vi prego di rispettarla Così tuteliamo i più deboli e salviamo il Natale”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente facente funzioni della RegioneNino Spirlì ha firmato l’ordinanza che sancisce, per 15 giorni, a partire da lunedì e fino al 13 novembre, la didattica a distanza per le scuole superiori e le università (ma “fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica“), mentre anche le medie rimarranno di presenza in aula come elementari e asili. Così tutti i bambini under 13 continueranno ad andare in classe, mentre usufruiranno della didattica a distanza soltanto i più grandi che sono autonomi con le tecnologie e quindi non hanno problemi che coinvolgano famiglie e genitori. Incoprifuoco-, soltanto dalla mezzanotte alle cinque del mattino, e didattica a distanza soltanto per le scuole superiori ...