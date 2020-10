Ci sono i primi indagati nell’inchiesta sulla gestione dell’ospedale di Alzano lombardo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luigi Cajazzo, l’ex direttore generale del Welfare della regione Lombardia, che si era dimesso lo scorso maggio, e il suo vice Marco Salmoiraghi, tuttora in carica, sono indagati per la gestione dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano lombardo, chiuso e riaperto Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luigi Cajazzo, l’ex direttore generale del Welfare della regione Lombardia, che si era dimesso lo scorso maggio, e il suo vice Marco Salmoiraghi, tuttora in carica,per ladell’ospedale Pesenti Fenaroli di, chiuso e riaperto

NicolaPorro : I parlamentari per una volta primi della classe, hanno seguito l'invito di @GiuseppeConteIT e sono rimasti a casa.… - europainitalia : Facciamo il possibile per proteggere i posti di lavoro. Con #SURE sosteniamo i regimi di riduzione dell’orario lavo… - PaolaPisano_Min : Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione… - StateveneAcasa : @RobHeart16 @dammydoc @Cartabellotta Evidentemente le mie competenze sono più che sufficienti per saper discernere… - makerdojoIt : RT @MakerFaireRome: Be ready to create! Il #26ottobre al via i primi due laboratori gratuiti di @makerdojoIt e #MakerFaireRome su #Arduino… -

Ultime Notizie dalla rete : sono primi Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24h: Uk e Francia sono fra i primi 5 Sky Tg24 Coronavirus in Veneto, l’insonnia del governatore, il tonno e «Roma ci sei?». Un giorno nell’Unità di crisi

Una scatoletta di tonno, grissini e gallette: «Sono quelle di marzo» confessa il governatore Luca Zaia, prima di prenderne una. Il capo ufficio stampa, Carlo Parmeggiani, armeggia con la macchinetta d ...

Un incidente prima del coprifuoco SIRENE DI NOTTE

I soccorritori hanno atteso che i pompieri aprissero dei varchi tra le lamiere per poter caricare i feriti e ripartire a sirene spiegate verso il vicino nosocomio cittadino. Purtr ...

Una scatoletta di tonno, grissini e gallette: «Sono quelle di marzo» confessa il governatore Luca Zaia, prima di prenderne una. Il capo ufficio stampa, Carlo Parmeggiani, armeggia con la macchinetta d ...I soccorritori hanno atteso che i pompieri aprissero dei varchi tra le lamiere per poter caricare i feriti e ripartire a sirene spiegate verso il vicino nosocomio cittadino. Purtr ...