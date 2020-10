Cadence of Hyrule: oggi disponibile in formato fisico (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’uscita odierna di Cadence of Hyrule in formato fisico comprende tutti i contenuti aggiuntivi del season pass per affrontare il male a tempo Il semi-indie che porta i personaggi di The Legend of Zelda nel genere musicale, Cadence of Hyrule, è oggi disponibile su Nintendo Switch in formato fisico. Questa versione contiene tutti i contenuti extra del season pass, tra cui la storia inedita che permette di giocare nei panni di Skull Kid, l’antagonista di The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Il gioco nasce dall’incontro tra l’indie Crypt of the Necrodancer e l’immaginario di Zelda, in cui i giocatori devono combattere orde di nemici e muoversi a tempo di musica. Il crossover ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’uscita odierna diofincomprende tutti i contenuti aggiuntivi del season pass per affrontare il male a tempo Il semi-indie che porta i personaggi di The Legend of Zelda nel genere musicale,of, èsu Nintendo Switch in. Questa versione contiene tutti i contenuti extra del season pass, tra cui la storia inedita che permette di giocare nei panni di Skull Kid, l’antagonista di The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Il gioco nasce dall’incontro tra l’indie Crypt of the Necrodancer e l’immaginario di Zelda, in cui i giocatori devono combattere orde di nemici e muoversi a tempo di musica. Il crossover ...

