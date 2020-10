Borussia Dortmund, Emre Can positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Borussia Dortmund sarà costretto a fare a meno dell’ex centrocampista della Juventus Emre Can che, nelle ultime ore, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco alla vigilia del derby della Ruhr contro lo Schalke 04: “Emre Can è risultato positivo al Covid-19. È asintomatico e si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”. Si tratta del secondo caso nel giro di poche settimane nella prima squadra giallonera, dato che nei giorni scorsi, era stato trovato positivo anche lo svizzero Akanji, tornato ad allenarsi solo ieri. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilsarà costretto a fare a meno dell’ex centrocampista della JuventusCan che, nelle ultime ore, è risultatoal-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco alla vigilia del derby della Ruhr contro lo Schalke 04: “Can è risultatoal-19. Èe si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”. Si tratta del secondo caso nel giro di poche settimane nella prima squadra giallonera, dato che nei giorni scorsi, era stato trovatoanche lo svizzero Akanji, tornato ad allenarsi solo ieri.

