Bertolaso,oggi in Fiera primi 6 pazienti (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - E' previsto per oggi pomeriggio l'arrivo dei primi pazienti all'Ospedale di Fiera Milano. Lo ha detto stamani Guido Bertolaso, in visita nella struttura, dove fervono i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 23 OTT - E' previsto perpomeriggio l'arrivo deiall'Ospedale diMilano. Lo ha detto stamani Guido, in visita nella struttura, dove fervono i ...

