Astronomia | creata una “mappa stellare” | così le civiltà aliene potrebbero trovare la Terra

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo una ricerca pubblicata su “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters“, se esistesse una civiltà aliena potrebbe osservare lada una delle mille stelle più vicine, dalle quali è possibile vedere il nostro pianeta transitare contro il disco del Sole. “Se degli osservatori fossero là fuori a cercare, dai pianeti in orbita attorno a queste stelle, sarebbero in grado di vedere i segni della vita nell’atmosfera del nostro pallido punto blu“, ha spiegato l’astronoma Lisa Kaltenegger, della Cornell University. “E possiamo anche vedere alcune delle più luminose di queste stelle nel nostro cielo notturno senza binocoli o telescopi“. “Se stiamo cercando una vita intelligente nell’universo che potrebbe trovarci e potrebbe voler entrare in contatto, ...