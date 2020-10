Andrea Damante conferma: “Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta e l’ho saputo dai social!” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Damante, ospite della nuova puntata Verissimo in onda domani pomeriggio su Canale 5, parla per la prima volta della rottura con Giulia De Lellis che, qualche giorno fa su Instagram, ha confessato di frequentare un altro ragazzo. Damante svela: “Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta!” “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia... L'articolo Andrea Damante conferma: “Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta e l’ho saputo dai social!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 ottobre 2020), ospite della nuova puntata Verissimo in onda domani pomeriggio su Canale 5, parla per la prima volta della rottura con Giulia Deche, qualche giorno fa su Instagram, ha confessato dire un altro ragazzo.svela: “Giulia Desicon!” “Hodella nuovazione di Giulia... L'articolo: “Giulia Desicone l’hodai social!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

