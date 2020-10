Adele per la prima volta in video dopo la dieta: eccola al SNL (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai è passato quasi un anno da quando Adele si è fatta vedere al mare con 45 kg in meno, peso perso grazie ad una speciale dieta e tanto allenamento. dopo una lunghissima pausa lontana dai riflettori la cantante inglese farà il suo comeback domani al Saturday Night Live, ma ieri sera è uscito il primo promo dello show. Host: Adele Music: H.E.R. You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2020 Non solo tv, sembra anche che Adele rilascerà il suo nuovo album entro la fine dell’anno. Magari l’annuncio lo farà proprio al SNL. Adele is BACK in new promo video for #SNL this weekend. pic.twitter.com/Q8FmYcQJNb — Pop Crave (@PopCrave) October ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai è passato quasi un anno da quandosi è fatta vedere al mare con 45 kg in meno, peso perso grazie ad una specialee tanto allenamento.una lunghissima pausa lontana dai riflettori la cantante inglese farà il suo comeback domani al Saturday Night Live, ma ieri sera è uscito il primo promo dello show. Host:Music: H.E.R. You: Watching this Saturday pic.twitter.com/OThWWK7Msd — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2020 Non solo tv, sembra anche cherilascerà il suo nuovo album entro la fine dell’anno. Magari l’annuncio lo farà proprio al SNL.is BACK in new promofor #SNL this weekend. pic.twitter.com/Q8FmYcQJNb — Pop Crave (@PopCrave) October ...

