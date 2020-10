A Milano sta peggiorando tutto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non solo i numeri dei nuovi positivi, ma anche la pressione sulle terapie intensive: oggi riapre l'ospedale in Fiera, e si è cominciato a parlare di "zona rossa" Leggi su ilpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non solo i numeri dei nuovi positivi, ma anche la pressione sulle terapie intensive: oggi riapre l'ospedale in Fiera, e si è cominciato a parlare di "zona rossa"

