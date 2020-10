Uomini e Donne anticipazioni 22-10-2020: Davide delude Beatrice, Michele fa la sua scelta (Di giovedì 22 ottobre 2020) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2020, partirà con il tronista Davide Donadei, che nelle ultime puntate si è dato parecchio da fare. Stavolta è uscito con Serena, una bellissima corteggiatrice appena arrivata con cui si è trovato benissimo. I due hanno passato l’esterna ridendo e scherzando con evidente feeling, ma hanno affrontato anche argomenti spinosi. In particolar modo hanno parlato della famiglia di lui e Davide si è aperto su un argomento che non affronta volentieri, ovvero i problemi di giustizia del padre. Beatrice è rimasta molto male: sia per queste confidenze, sia perché il tronista non l’ha portata fuori. Ha promesso però di portarla la prossima volta, anche ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 ottobre 2020) La puntata diin onda oggi, giovedì 22 ottobre, partirà con il tronistaDonadei, che nelle ultime puntate si è dato parecchio da fare. Stavolta è uscito con Serena, una bellissima corteggiatrice appena arrivata con cui si è trovato benissimo. I due hanno passato l’esterna ridendo e scherzando con evidente feeling, ma hanno affrontato anche argomenti spinosi. In particolar modo hanno parlato della famiglia di lui esi è aperto su un argomento che non affronta volentieri, ovvero i problemi di giustizia del padre.è rimasta molto male: sia per queste confidenze, sia perché il tronista non l’ha portata fuori. Ha promesso però di portarla la prossima volta, anche ...

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - nebuIisa : RT @ChiaraSuriani: Dal bilancio di genere del Ministero dell'Economia è emerso che l'Italia è l'ultimo paese europeo per lavoro femminile e… - fabiottofab : RT @DHofmannsthal: 'Le donne norvegesi devono assumersi la responsabilità del fatto che gli uomini musulmani le trovano terribilmente provo… -