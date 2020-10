Un nuovo studio del CoEHAR conferma gli effetti positivi delle e-cig sui pazienti affetti da BPCO (Di giovedì 22 ottobre 2020) I ricercatori del CoEHAR hanno pubblicato un nuovo studio sugli effetti positivi dell’utilizzo delle e-cig da parte di pazienti fumatori affetti da BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva). Si tratta del più lungo follow-up su pazienti affetti da questa patologia mai pubblicato. Lo studio “COPD smokers who switched to E-cigarettes: health poutcomes at 5-year follow up” indaga infatti gli effetti a lungo termine dell’utilizzo di sigarette elettroniche da parte di pazienti affetti da questa patologia confermando nelle sue conclusioni che l’uso regolare di questi prodotti ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) I ricercatori delhanno pubblicato unsuglidell’utilizzoe-cig da parte difumatorida(Broncopneumopatia cronica ostruttiva). Si tratta del più lungo follow-up suda questa patologia mai pubblicato. Lo“COPD smokers who switched to E-cigarettes: health poutcomes at 5-year follow up” indaga infatti glia lungo termine dell’utilizzo di sigarette elettroniche da parte dida questa patologiando nelle sue conclusioni che l’uso regolare di questi prodotti ...

