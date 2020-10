Traffico Roma del 22-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sempre chiusa la via Nomentana per lavori sul manto stradale all’altezza della rotatoria per la via Palombarese in direzioneCentro alle code per incidente su viale Africa all’altezza di via delle Montagne Rocciose in Piazza Pio XI prudenza nella guida per un veicolo in fiamme ti rallenta persulla via Salaria all’altezza di Giubileo sulla linea B della metropolitana sempre chiusa la stazione di Castro Pretorio per lavori di manutenzione i treni che transitano senza fermarsi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it La Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...