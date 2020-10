“Sono sconvolta”. Giulia Sol di ‘Tale e Quale Show’ sotto choc: è successo dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso (Di giovedì 22 ottobre 2020) All’anagrafe Giulia Sola, Giulia Sol è una giovane cantante e attrice italiana, concorrente dell’edizione 2020 di Tale e Quale Show, in partenza il 18 settembre. Nata il 15 dicembre del 1995 a Bergamo, Giulia è sempre stata appassionata di musica, tanto che dopo gli studi al liceo linguistico, si è iscritta all’Accademia SDM (La scuola del musical) di Milano. Nel 2016 si è diplomata e la sua carriera ha avuto inizio. La Sol ha già preso parte a musical degni di nota, come: Ghost, Fame – Saranno famosi, Dirty Dancing e The Full Monty con la regia di Federico Bellone e Hairspray diretto da Claudio Insegno e nel 2020 è stata scelta da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show. Venerdì 16 ottobre è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) All’anagrafeSola,Sol è una giovane cantante e attrice italiana, concorrente dell’edizione 2020 di Tale eShow, in partenza il 18 settembre. Nata il 15 dicembre del 1995 a Bergamo,è sempre stata appassionata di musica, tanto chegli studi al liceo linguistico, si è iscritta all’Accademia SDM (La scuola del musical) di Milano. Nel 2016 si è diplomata e la sua carriera ha avuto inizio. La Sol ha già preso parte a musical degni di nota, come: Ghost, Fame – Saranno famosi, Dirty Dancing e The Full Monty con la regia di Federico Bellone e Hairspray diretto da Claudio Insegno e nel 2020 è stata scelta da Carlo Conti come concorrente di Tale eShow. Venerdì 16 ottobre è ...

giallatantogaia : no ma io sono sconvolta comunque - Erica90222051 : RT @OizaQueensday: Non posterò perché sono immagini troppo sensibili e mi viene da piangere. Ma per le ultime news sulla Nigeria cercate il… - moonscenario : sono sconvolta - folucar : RT @OizaQueensday: Non posterò perché sono immagini troppo sensibili e mi viene da piangere. Ma per le ultime news sulla Nigeria cercate il… - __uburoi : RT @OizaQueensday: Non posterò perché sono immagini troppo sensibili e mi viene da piangere. Ma per le ultime news sulla Nigeria cercate il… -