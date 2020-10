Soliti ignoti | cosa fare per partecipare come “Ignoto”? Le informazioni per i casting Rai

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Iè il preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Per, si può decidere di aderireconcorrenti, oppureIgnoto, ovveropersona di cui indovinare il lavoro.ignoto?serve peraiPerIgnoto, si deve inviare una mail all’indirizzo esibizioni.@endemolshine.it. Nella mail, si deve inserire il CV e una foto. In più, si deve specificare il proprio talento per le esibizioni (o il lavoro che si deve indovinare) e la sede del ...