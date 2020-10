Scuole chiuse in Campania, Azzolina scrive a De Luca: “Garantire diritto allo studio” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera anche a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, per ribadire la disponibilità ad aprire un dialogo. “Un adeguato scambio informativo e una previa analisi accurata, comune, dei differenti contesti territoriali consentono sia al Governo, sia alle Regioni di agire sinergicamente e in maniera puntuale ed efficace rispetto alle criticità che via via si determinano. Il ministero dell’Istruzione ha sempre offerto e continuerà ad offrire tutto il supporto necessario per il prosieguo della gestione emergenziale“, scrive la ministra. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Dopo aver scritto al governatore della Lombardia, oggi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inviato una lettera anche a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, per ribadire la disponibilità ad aprire un dialogo. “Un adeguato scambio informativo e una previa analisi accurata, comune, dei differenti contesti territoriali consentono sia al Governo, sia alle Regioni di agire sinergicamente e in maniera puntuale ed efficace rispetto alle criticità che via via si determinano. Il ministero dell’Istruzione ha sempre offerto e continuerà ad offrire tutto il supporto necessario per il prosieguo della gestione emergenziale“, scrive la ministra.

