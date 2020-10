Scorn | mostrato un nuovo gameplay trailer

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Microsoft ha pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xbox undi, l’inquietante horror in prima persona di Ebb Softwareè un interessante gioco horror in prima persona in sviluppo da parte di Ebb Software per PC, Xbox Series X e Series S. Il titolo venne annunciato per la prima volta più di quattro anni fa, ma ormai sembra che non manchi ancora molto al lancio. In tutti questi anni però il gioco si èdavvero pochissimo, soprattutto per quanto riguarda il, ma oggi per fortuna la situazione è cambiata. Recentemente infatti Microsoft ha pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xbox undi ...