Sconcerti: l’Inter è come Conte, non è mai felice, non si diverte mai (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la partita di ieri dell’Inter, in Europa League. Una partita che ha dimostrato che il gioco, in casa nerazzurra, manca ancora. “Si vede che l’Inter è una squadra che studia, non c’è un movimento inventato sul campo, ma la maggioranza del gioco va avanti in modo scolastico, con pallone mai colpito di prima”. La squadra di Conte ha giocato peggio che con Milan, continua Sconcerti, “è stata complessa e prevedibile” e resta in piedi il caso Eriksen. “Eriksen è andato un po’ meglio, ma sono sfumature per amatori. In realtà è rimasto un corpo estraneo. Ormai è un caso serio, difficilmente recuperabile. Non sembra nemmeno che a lui interessi molto. È senza dimensione, niente è un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera Mariocommenta la partita di ieri dell’Inter, in Europa League. Una partita che ha dimostrato che il gioco, in casa nerazzurra, manca ancora. “Si vede che l’Inter è una squadra che studia, non c’è un movimento inventato sul campo, ma la maggioranza del gioco va avanti in modo scolastico, con pallone mai colpito di prima”. La squadra diha giocato peggio che con Milan, continua, “è stata complessa e prevedibile” e resta in piedi il caso Eriksen. “Eriksen è andato un po’ meglio, ma sono sfumature per amatori. In realtà è rimasto un corpo estraneo. Ormai è un caso serio, difficilmente recuperabile. Non sembra nemmeno che a lui interessi molto. È senza dimensione, niente è un ...

napolista : Sconcerti: l’#Inter è come #Conte, non è mai felice, non si diverte mai Sul CorSera. La squadra gioca con una profe… - fcin1908it : Sconcerti: 'Il Milan ha avuto una doppia forza contro l'Inter. Ibra uomo-guida' - - upanicu : Con tutto il rispetto per @sconcerti , credo che #inter-milan l’abbia deciso in buona parte il #covid . Vedremo con… - LucariniManuel : @internewsit E bravo #Sconcerti, fino a venerdì l'#inter era la squadra da battere in campionato, e ora è diventata… - Artifex_01 : @RisorgINT Bergomi 2 settimane fa disse che l'Inter è più forte del Real Madrid (detto per mettere pressione e crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti l’Inter Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» - Corriere.it Corriere della Sera