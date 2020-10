Rivolta in un centro di accoglienza a Roma, migranti col Covid prendono ostaggi: “Vogliamo uscire” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rivolta nel centro di accoglienza di via Riserva Nuova, in via Riserva Nuova 219, in zona Prenestino. Gli immigrati si sono chiusi all’interno della struttura sequestrando i dipendenti della cooperativa. All’origine della protesta ci sarebbe il permesso a uscire negato dall’Asl a causa della presenza tra loro di positivi al Coronavirus. Dall’inizio del lockdown, la zona è diventata terra di nessuno. In particolare quella che era l’area giochi di via della Riserva Nuova, al Villaggio Prenestino, è stata occupata dai migranti irregolari. Come ha denunciato Il Giornale, nel luglio scorso, da diversi mesi, alcuni migranti provenienti dal centro di accoglienza, si sono accampati direttamente nel parco che un tempo era riservato ai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020)neldidi via Riserva Nuova, in via Riserva Nuova 219, in zona Prenestino. Gli immigrati si sono chiusi all’interno della struttura sequestrando i dipendenti della cooperativa. All’origine della protesta ci sarebbe il permesso a uscire negato dall’Asl a causa della presenza tra loro di positivi al Coronavirus. Dall’inizio del lockdown, la zona è diventata terra di nessuno. In particolare quella che era l’area giochi di via della Riserva Nuova, al Villaggio Prenestino, è stata occupata daiirregolari. Come ha denunciato Il Giornale, nel luglio scorso, da diversi mesi, alcuniprovenienti daldi, si sono accampati direttamente nel parco che un tempo era riservato ai ...

Sono ancora barricati nel loro ufficio all’interno del centro di accoglienza di via Riserva Nuova 219, al Prenestino, i dipendenti della cooperativa sequestrati da alcuni ospiti immigrati in rivolta ...

