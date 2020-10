Real Madrid, ipotesi esonero per Zidane: al suo posto Raul (Di giovedì 22 ottobre 2020) Zinedine Zidane è a rischio esonero al Real Madrid, per sostituirlo il presidente Florentino Perez pensa a Raul Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane potrebbe essere esonerato. Con la sconfitta casalinga di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, le Merengues hanno perso 6 delle ultime 7 partite giocate in Champions League In questo senso sarà decisivo il Clasico contro il Barcellona in programma sabato pomeriggio e la sfida con il Borussia Monchengladbach di mercoledì. In caso di esonero, Zidane potrebbe essere sostituito da Raul, attuale tecnico della formazione Castilla del Real Madrid. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Zinedineè a rischioal, per sostituirlo il presidente Florentino Perez pensa aSecondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il tecnico delZinedinepotrebbe essere esonerato. Con la sconfitta casalinga di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, le Merengues hanno perso 6 delle ultime 7 partite giocate in Champions League In questo senso sarà decisivo il Clasico contro il Barcellona in programma sabato pomeriggio e la sfida con il Borussia Monchengladbach di mercoledì. In caso dipotrebbe essere sostituito da, attuale tecnico della formazione Castilla del. Leggi su ...

