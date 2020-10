'PS5 no, Xbox Series X sì'. Minacce di boicottaggio contro il tema 'Black Lives Matter' per PS4 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo che Sony ha annunciato un tema PS4 dedicato al movimento Black Lives Matter, diversi utenti hanno deciso di voler boicottare l'uscita di PlayStation 5 acquistando una Xbox Series X.Il tema Black Lives Matter è stato reso disponibile come download gratuito su PS Store, con l'annuncio dell'account Twitter ufficiale di PlayStation. "Mostra il tuo sostegno al movimento #BlackLivesMatter con questo nuovo tema per PS4, ora disponibile gratuitamente su PS Store", si legge nel tweet. In risposta a questo tweet, tra i diversi utenti troviamo il buon MadDogRick2 che afferma "Grazie per avermi aiutato a capire quale console acquistare. Ho provato a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo che Sony ha annunciato unPS4 dedicato al movimento, diversi utenti hanno deciso di voler boicottare l'uscita di PlayStation 5 acquistando unaX.Ilè stato reso disponibile come download gratuito su PS Store, con l'annuncio dell'account Twitter ufficiale di PlayStation. "Mostra il tuo sostegno al movimento #con questo nuovoper PS4, ora disponibile gratuitamente su PS Store", si legge nel tweet. In risposta a questo tweet, tra i diversi utenti troviamo il buon MadDogRick2 che afferma "Grazie per avermi aiutato a capire quale console acquistare. Ho provato a ...

GianlucaOdinson : PS5, razzisti minacciano di comprare Xbox Series X per il tema del Black Lives Matter - MajestyCatsy : Visto che @PlayStation è sensibile al tema BLM, da fedele della @Xbox (se non ci sarà questa proattività anche lato… - IVideogiocatore : Se ti intriga il Game Pass vai di Xbox, se ci sono delle esclusive che devi giocare per forza, vai di PS5. Se hai 1… - Multiplayerit : PS5, razzisti minacciano di comprare Xbox Series X per il tema del Black Lives Matter - infoitscienza : Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Xbox Series X, modalità grafiche confermate -